Укажите существительное, у которого принадлежность к определенному лексико-грам??атическому разряду может проявляться по-разному в зависимости от значения и контекста:1.особняк2.моряк3.скорняк4.бедняк5.тюфяк
Русский язык
Укажите существительное, у которого принадлежность к определенному лексико-грам??атическому разряду может проявляться по-разному в зависимости от значения и контекста:1.особняк2.моряк3.скорняк4.бедняк5.тюфяк
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.тюфяк =матрац одушевленное тюфяк = человек (медлительный, беззащитный) неодушевленное
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