Укажите существительное, у которого принадлежность к определенному лексико-грам??атическому разряду может проявляться по-разному в зависимости от значения и контекста:1.особняк2.моряк3.скорняк4.бедняк5.тюфяк

Русский язык

Укажите существительное, у которого принадлежность к определенному лексико-грам??атическому разряду может проявляться по-разному в зависимости от значения и контекста:1.особняк2.моряк3.скорняк4.бедняк5.тюфяк

Автор: Гость