Написать небольшое эссе (6-7 предложений) на тему : "Мен сүйемін тағам"

Қазақ тiлi
Написать небольшое эссе (6-7 предложений) на тему : "Мен сүйемін тағам"
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё любимое блюдо - мясо.Менің сүйікті табағым - ет. Мясо национальное блюдо казахов.Ет қазақ бесбармақ. Оно полезно для здоровья..Ол денсаулық үшін пайдалы. Из мяса готовят много блюд..Еттен көп табақты дайындайды . Оно бывает свиное,говяжье и другим.Ол доңыз, сиыр етім болады және сыртпен. мясо самое лучшее блюдо.ет ең алды табақ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Технология
Что это?!За група?!Помогите пж срочно...Дз по трудам
Ответить
Русский язык
68 упр ПЛизззззззззззззз
Ответить
Химия
Какие числа отмечены на координатной прямой?номер 187
Ответить
Английский язык
Помогите составить предложение What music/you/listen to?
Ответить
Русский язык
Почему Кай испугался снежной королевы ?
Ответить