Написать небольшое эссе (6-7 предложений) на тему : "Мен сүйемін тағам"
Қазақ тiлi
Написать небольшое эссе (6-7 предложений) на тему : "Мен сүйемін тағам"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моё любимое блюдо - мясо.Менің сүйікті табағым - ет. Мясо национальное блюдо казахов.Ет қазақ бесбармақ. Оно полезно для здоровья..Ол денсаулық үшін пайдалы. Из мяса готовят много блюд..Еттен көп табақты дайындайды . Оно бывает свиное,говяжье и другим.Ол доңыз, сиыр етім болады және сыртпен. мясо самое лучшее блюдо.ет ең алды табақ
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