Как отличить растяжение от вывиха ?Первая помощь при вывихе

Биология
Как отличить растяжение от вывиха ?Первая помощь при вывихе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наложить шину. приложить полиэтиленовый пакет со льдом или холодной водой обернув полотенцем
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