Найдите такое двузначное число,что если к нему прибавить сумму его цифр, то получится 100 Ответ : __________
Математика
Найдите такое двузначное число,что если к нему прибавить сумму его цифр, то получится 100 Ответ : __________
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86 :) 86 + 14 = 100 изи
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