Что является законом для волка в басне волк и ягнёнок

Гость: Гость:

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" Думаю, это и является законом волка. Он, как "сильный", хочет съесть "бессильного" ...У сильного всегда бессильный виноват: Тому в Истории мы тьму примеров слышим, Но мы Истории не пишем; А вот о том как в Баснях говорят. ...