Что является законом для волка в басне волк и ягнёнок
Литература
Что является законом для волка в басне волк и ягнёнок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать" Думаю, это и является законом волка. Он, как "сильный", хочет съесть "бессильного" ...У сильного всегда бессильный виноват: Тому в Истории мы тьму примеров слышим, Но мы Истории не пишем; А вот о том как в Баснях говорят. ...
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