ПОМОГИТЕ!!!! 8.10 и 8.11.

Алгебра
ПОМОГИТЕ!!!! 8.10 и 8.11.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это номер 8.10 :-) :-) 8.11 а)Если х=1,то 8х+6у-11=0=8×1+6у-11=0 8+6у-11=0 6у=11-8-0 6у=3 у=3:6 у=0.5 б)Если х=-5,то 11х-13у+16=0=11×(-5)-13у+16=0 -55 - 13у+16=0 -13у=55-16-0 -13у=39 у=39:(-13) у=-3 в)Если х=3,то 19х-11у-24=0=19×3-11у-24=0 57-11у-24=0 -11у=-57+24+0 -11у=-33 у=-33:(-11) у=3 г)Если х=-8,то 3х+2у+30=0=3×(-8)+2у+30=0 -24+2у+30=0 2у=-30+24+0 2у=-6 у=-6:2 у=-3
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