Помогите.. И объясните как это , пожалуйста
Русский язык
Помогите.. И объясните как это , пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ Д - последний. Первоклассник Вася распределил слова на 4 группы в зависимости от того, куда буквенные палочки выступают за строку: 1. не выступают 2. выступают вверх 3. выступают вниз 4. выступают вверх и вниз. Таким образом, борщ оказывается в 4 группе, а молоко - в первой!
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