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104 будет делителем 22152
Математика
104 будет делителем 22152
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22152 = 2*2*2*3*13*71 104 = 2*2*2*13 Да, будет. тк 22152:104 = 71*3
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