Какие права называют авторскими?

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Какие права называют авторскими?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты сам это сделал, сам придумал Например, этот ответ является авторским, потому что я сам его придумал и написал, и чтобы кто-то его скопировал он должен спросить разрешение у меня
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