В чем проявляется рост влияние науки на современное общество? СРОЧНО!!!!!! Заранее спасибо))))

Обществознание
В чем проявляется рост влияние науки на современное общество? СРОЧНО!!!!!! Заранее спасибо))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё больше людей начиеают увлекаться наукой. Большинство из них это молодёжь. Ребята создают научные проэкты, строят роботов, изобретают новые механизмы. Проявляется в большем желании обучаться и изобретать.
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