Спортсмены сначала построились в ряды по 4 человека,а потом в ряды по 6 человек.Выч??слите количество спортсменов,зная,что их больше 40-ка и меньше 50-ти.

Математика

Спортсмены сначала построились в ряды по 4 человека,а потом в ряды по 6 человек.Выч??слите количество спортсменов,зная,что их больше 40-ка и меньше 50-ти.

Автор: Гость