Спортсмены сначала построились в ряды по 4 человека,а потом в ряды по 6 человек.Выч??слите количество спортсменов,зная,что их больше 40-ка и меньше 50-ти.

Математика
Спортсмены сначала построились в ряды по 4 человека,а потом в ряды по 6 человек.Выч??слите количество спортсменов,зная,что их больше 40-ка и меньше 50-ти.
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Гость:
Правильный ответ 48 спортсменов
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