Спортсмены сначала построились в ряды по 4 человека,а потом в ряды по 6 человек.Выч??слите количество спортсменов,зная,что их больше 40-ка и меньше 50-ти.
Математика
Спортсмены сначала построились в ряды по 4 человека,а потом в ряды по 6 человек.Выч??слите количество спортсменов,зная,что их больше 40-ка и меньше 50-ти.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ 48 спортсменов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
В пакет Люба положила 3 пучка моркови,по 5 морковок в каждом пучке.Сколько всего мо??ковок положила Люба в пакет? 2 класс решить задачу
Геометрия
Математика
Математика