Актуальна ли в наше время тема, которую поднимает Пушкин в повести пиковая дама?

Литература
Актуальна ли в наше время тема, которую поднимает Пушкин в повести пиковая дама?
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Гость:
А какая именно из тем? Любовь? Страсть к игре? Надежда вдруг разбогатеть? Разбитые надежды?
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