Не являются причастием А)моющий B)злющий С) режущий D)греющий
Русский язык
Не являются причастием А)моющий B)злющий С) режущий D)греющий
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Правильный ответ В)злющий
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