Дайте оценку роли патриарха константинопольского в деле распространения православия на другие народы

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Патриарх Константинопольский как раз почти не занимался распространением своей религи. Потому, что Византия не вела войн за веру, не обращала насильно инородцев в свою религию, а лишь пыталась решить трудности деньгами и политикой, а это была провальная тактика в то время.