Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе г) мечтает защищать родину

Литература

Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе г) мечтает защищать родину

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