Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе г) мечтает защищать родину

Литература
Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе г) мечтает защищать родину
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) стремится к славе Андреем руководит тайная мечта-совершить подвиг,он хочет сделать что-то выдающееся,снискать славу на полях сражения.Князь " мечтает о своем Тулоне".
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите известное число x, если 1:(3x)=5:0,3
Ответить
Другие предметы
Нокталар урынына кирекле кушымчаларны куеп укы
Ответить
История
Каккие политические партии существовали в Европе в первой половине 19 века?
Ответить
География
За картою атласу визначте лінії з координатами а)0° довготи б)0° широти
Ответить
Українська мова
Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.
Ответить