Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе г) мечтает защищать родину
Литература
Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестнице в) стремится к славе г) мечтает защищать родину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В) стремится к славе Андреем руководит тайная мечта-совершить подвиг,он хочет сделать что-то выдающееся,снискать славу на полях сражения.Князь " мечтает о своем Тулоне".
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