Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.

Українська мова
Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь - осені Село - сільський Дорога - дорозі,дорожній Книга - книзі,книжний Кожух - кожусі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Как это растение называется?
Ответить
Английский язык
Переведите пожаалуйста (немного можно сокращать)
Ответить
Химия
Выберите название вещества приведенного из перечня дистиллированная вода , алюминий , газированая вода , шампунь , духи
Ответить
Алгебра
-x^2-20x-96=0 разложите на множители
Ответить
История
Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!
Ответить