Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.
Українська мова
Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осінь - осені Село - сільський Дорога - дорозі,дорожній Книга - книзі,книжний Кожух - кожусі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Английский язык
Химия
Выберите название вещества приведенного из перечня дистиллированная вода , алюминий , газированая вода , шампунь , духи