Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.

Українська мова

Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.

Автор: Гость