Переведите пожаалуйста (немного можно сокращать)

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Типпи Дегри это девочка которая выросла в дикой Африке и у которой было детство о котором мы слышим лишь в сказках. Её родители были фотографами дикой природы. Они жили в пустыне Калахара 6 лет пока на свет не появилась их дочь. После того как она подросла в Африке, Типпи жила 10 лет в Намибии где дикие животные растут как домашние в доме африканских фермеров. Поэтому Типпи стала ближе к диким животным. У типпи не было страха и верила что животные это её друзья. На протежении 10 лет её "Брат" был слоном, друг леопардом и дикая Африка игровой площадкой. Она могла мирно лежать с олодым леопардом и сидеть скрестив ноги с молодым геппардом или на хоботе слона Абу. На сегодняшний день Типпи живет в Франций. Она написала книгу "Типпи - Моя книга Африки". Она считает что у нее есть дар в общении с животными, 'Я говорю с ними силой мысли, взглядом, сердцем и душой, и вижу что они меня понимают и отвечают мне' - говорит Типпи. Какая история! Не напоминает ли вам она о Маугли и его приключениях?