Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!

История

Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!

Автор: Гость