Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!
История
Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велікій человек Сказла
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
История
Помогите пожалуйста! 1. Почему борьба против ересей стала важной задачей Церкви ?? XII-XIV вв.? 2. Объясните, почему в Католической церкви во...
Математика
Литература
Информатика