Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!

История
Человек раб он должен терпеть всё в этой жизни а в следующей его терпение окупится. Кто это сказал? Цитата средневековья. СРОЧНО ПРОШУ!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Велікій человек Сказла
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