Напишите краткий пересказ минимум страница пол страницы Дубровский сразу спаси??о !))

Гость: Гость:

В своем поместье Покровское живет богатый и знатный барин Кирила Петрович Троекуров. Зная его крутой нрав, его боятся все соседи, кроме бедного помещика Андрея Гавриловича Дубровского, отставного поручика гвардии и бывшего сослуживца Троекурова. Оба они вдовцы. Дубровский имеет сына Владимира, служащего в Петербурге, а у Троекурова есть дочь Маша, живущая с отцом, и Троекуров часто заговаривает о своем желании женить детей. Неожиданная размолвка ссорит друзей, а гордое и независимое поведение Дубровского отдаляет их друг от друга еще сильнее. Властолюбивый и влиятельный Троекуров решает лишить Дубровского имения и приказывает заседателю Шабашкину отыскать «законный» путь к этому беззаконию. Судейские крючкотворы исполняют желание Троекурова, и Дубровского вызывают к земскому судье для решения дела. В судейском заседании в присутствии тяжущихся читается решение, исполненное юридических казусов, согласно которому имение Дубровского Кистеневка переходит в собственность Троекурова. Из-за происходящего Дубровский теряет рассудок. Здоровье Дубровского ухудшается. Крепостная старуха Егоровна вызывает письмом сына Дубровского. Получив письмо, Владимир Дубровский оформляет отпуск и едет домой. Дорогой кучер повествует Владимиру краткое содержание обстоятельств, приведших к болезни отца. Дома он застает больного и одряхлевшего отца. Андрей Гаврилович Дубровский медленно умирает. Мучимый совестью Троекуров едет мириться с Дубровским, которого при виде врага разбивает паралич. Владимир велит передать Троекурову, чтобы тот убирался вон, и в эту минуту умирает старый Дубровский. После похорон Дубровского в Кистеневку приезжают судейские чиновники и исправник, чтобы ввести Троекурова в права владения. Крестьяне отказываются повиноваться и хотят расправиться с чиновниками. Дубровский останавливает их. Ночью в доме Дубровский застает кузнеца Архипа, решившего убить приказных, и отговаривает его от этого намерения. Он решает покинуть имение и приказывает вывести всех людей, чтобы поджечь дом. Архипа он посылает отпереть двери, чтобы чиновники могли выйти из дома, но Архип нарушает приказ барина и запирает дверь. Дубровский поджигает дом и быстро уезжает со двора, а в занявшемся пожаре гибнут приказные. На Дубровского ложится подозрение в поджоге и убийстве чиновников. Троекуров посылает донесение губернатору, и завязывается новое дело. Но тут другое событие отвлекает внимание всех от Дубровского: в губернии появились разбойники, которые грабили всех помещиков губернии, но не трогали лишь владения Троекурова. Все уверены, что предводитель разбойников — Дубровский. Для своего внебрачного сына Саши Троекуров выписывает из Москвы учителя-француза, мсье Дефоржа, на которого производит огромное впечатление красота семнадцатилетней Марьи Кириловны Троекуровой, но она не обращает никакого внимания на наемного учителя. Дефоржа подвергают испытанию, вталкивая в комнату с голодным медведем (обычная шутка с гостями в доме Троекурова). Не растерявшийся учитель убивает зверя. Его решительность и смелость производят большое впечатление на Машу. Между ними происходит дружеское сближение, которое становится источником любви. 1 октября Кирилл Петрович принимает гостей на день храмового праздника, и один из них узнает в учителе-французе Дубровского. Владимир назначает Маше свидание, открывает свою тайну, говорит о любви и предлагает помощь, если случится несчастье. Затем к Троекурову является исправник, дабы взять под арест мнимого учителя, но Дубровского уже не находят в имении. Летом следующего года за Машей начинает ухаживать 50-летний сосед по имению – Верейский. Отец вынуждает Машу выйти за него замуж, в то же время она получает письмо от Дубровского, где он просит о свидании. Во время встречи Владимир, будучи в курсе дел, предлагает помочь Маше в избавлении от ненавистного ей жениха, однако она просит повременить, в надежде, что сможет сама переубедить своего отца. Дубровский дает возлюбленной кольцо, которое просит положить в дупло, если ей потребуется помощь. Написав письмо Верейскому, девушка надеется на его понимание, однако тот предъявляет письмо Троекурову, и они планируют сыграть свадьбу скорее. Маша пыталась передать кольцо через Сашу Дубровскому, однако ничего не вышло. Девушку наряжают в свадебный наряд и везут венчаться. На обратном пути новобрачных является Владимир перед каретой и предлагает Маше ее освободить, и получает пулю от Верейского, которая ранила его. Маша не принимает его помощь, так как венчание уже произошло. Стан людей Дубровского окружили солдаты, получив храбрый отпор от разбойников и Владимира. Понимая, что выхода нет, Дубровский распускает своих приятелей. Больше никто его никогда не встречал. Вот !!! ;)