Харрактеристика реки Конго молл что там растет температура и.т.д и.т.п

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Конго — река в Центральной Африке, частично протекает по границам с Республикой Конго и Анголой, вторая по длине река Африки, вторая река по водности в мире после Амазонки. Открыта в 1482 году. Пересекает экватор два раза. Отличается достаточно ровным водным режимом, по причине перемещающихся сезонов дождей в разных частях бассейна. Притоки справа: Арувими, Руби, Монгалла, Мобанги (Уэлле) , Саага-Мамбере, Ликуала-Леколи, Убанги, Алима, Лефини; слева: Ломами, Лулонго, Икелемба, Руки, Кассаи (Ква) с Санкуру и Куанго. К бассейну Конго относятся крупные озёра - Танганьика, Киву, Бангвеулу, Мверу и другие. По берегам реки тропические леса. Здесь встречается одно из самых редких деревьев в мире – красное дерево. Ближе к экватору начинаются труднопроходимые чащобы, в которые произрастают: дубы; гевеи; красное дерево; эбеновые деревья; эвкалипты. Растительный мир побережья реки Конго можно охарактеризовать вечнозелёными кустарниками с густыми зарослями. Вблизи берегов реки часто заболоченная местность. Животный мир. Здесь водятся зебры, антилопы и жирафы, хищные гепарды, слоны, бегемоты и волосатые лесные свиньи, обитают человекообразные гориллы, в воде живут крокодилы, в зарослях плетут сети ядовитые пауки.