Пж помогите задали доделать таблицу непонимаю вот что мы писали: 2.Виды преступлений 1)государственные п/в царя ....................... 2)должностные взятка ...................... и так далие надеюсь понели пж помогите
История
Пж помогите задали доделать таблицу непонимаю вот что мы писали: 2.Виды преступлений 1)государственные п/в царя ....................... 2)должностные взятка ...................... и так далие надеюсь понели пж помогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы такого не проходілі, поэтмоу я не могу дать ебе ответа на этот вопроос.
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