Какое количество книг можно сохранить на жёстком диске вашего компьютера ?
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Какое количество книг можно сохранить на жёстком диске вашего компьютера ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё зависит от размера книг, размера жёсткого диска и др.
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