3 целых 4/15:8целых2/5=1целая1/2f:6целых6/7 б)5,6а:0,9=6,4:7,2в)1целая 1/8:8,1=1целая1/9y:9,6 г)6,5:5,2=1целая 1/3:(0,4d) д) 8,5:(3,4b)=3целых3/5:2целых 1/4 е)3,6:2,4=3целых1/3:(4целых4/9x) ж) 5 целых 1/4:(4,8s)=3целых1/8:7,5 з...
Математика
3 целых 4/15:8целых2/5=1целая1/2f:6целых6/7 б)5,6а:0,9=6,4:7,2в)1целая 1/8:8,1=1целая1/9y:9,6 г)6,5:5,2=1целая 1/3:(0,4d) д) 8,5:(3,4b)=3целых3/5:2целых 1/4 е)3,6:2,4=3целых1/3:(4целых4/9x) ж) 5 целых 1/4:(4,8s)=3целых1/8:7,5 з) 2целых 1/2:8целых1/3 =5,4:(2,7c) решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 4/15:8 2/5= 1 1/2f:6 6/7 49/15:42/5=3/2f:48/7 49/15×5/42=3/2f:48/7 245/630=3/2f:48/7 7/18=3/2f:48/7 3/2f=48/7:7/18=48/7×18/7=784/49=16 f=16:3/2=16/1×2/3=32/3=10 2/3 б) 5,6а:0,9=6,4:7,2 56/10а:9/10=64/10:72/10 28/5а:9/10=32/5:36/5 28/5а:9/10=32/5×5/36 28/5а:9/10=160/180=8/9 28/5а=8/9×9/10=72/90=8/10=4/5 а=4/5:28/5=4/5×5/28=20/140=1/7
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