--------------------------- ПРОЧИТАЙ ЗАДАЧУ --------------------------- Туристы израсходовали в походе 230 стаканов крупы. Риса было израсходовано в 2 раза меньше, чем манной крупы, и на 30 стаканов меньше, чем гречневой кру...

Математика

--------------------------- ПРОЧИТАЙ ЗАДАЧУ --------------------------- Туристы израсходовали в походе 230 стаканов крупы. Риса было израсходовано в 2 раза меньше, чем манной крупы, и на 30 стаканов меньше, чем гречневой крупы. Сколько стаканов риса израсходовали туристы. --------------------------- ИСПОЛЬЗУЯ СХЕМУ, ЗАПИШИ ПОЯСНЕНИЯ К ВЫРАЖЕНИЯМ. --------------------------- 230 - 30 ___________ (230 - 30) : 4 ___________ (230 - 30) : 4 * 2 ___________ (230 - 30) : 4 + 30 ___________ --------------------------- ЗАПИШИ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ПО ДЕЙСТВИЯМ --------------------------- 1) __________________________ 2) __________________________ Ответ: __________________________ --------------------------- ЗАПИШИ ПОЯСНЕНИЯ К ВЫРАЖЕНИЯМ --------------------------- 230 - 50 ___________ 230 - 50 * 3 + 30 ___________ ---------------------------

Автор: Гость