Помогите пожалуйста и объясните, если не сложно...

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Ну, начнем с того, что это окислительно-восстановительные реакции. Чтобы их уровнять, прежде всего, нужно найти окислитель и восстановитель. Типичные восстановители -- металлы. Они отдают электроны. Окислителями, в основном, являются галогены (бывают, конечно, и исключения). Прежде всего, нужно определить степени окисления у каждого элемента. (это же не нужно объяснять?) Потом мы устанавливаем, степени окисления каких элементов изменилась до равно и после равно. Я возьму для примера второе задание: Определив степень окисления всех имеющихся элементов, мы можем заметить, что степень окисления изменилась у цинка и серы. Я как-то попробовал показать, как это решается, но не знаю, поймете ли. Цинк является восстановителем, но сам процесс называется окисление (не путать!). Цинк отдает два электрона, чтобы восстановить в-во. Сера же окислитель, наоборот, принимает электроны. У цинка изменилась ст. окисления с 0 до +2, значит он отдал два электрона. У серы с +6 меняется до -2, значит, сера приняла 8 электронов. Дальше мы ищем наименьшее общее кратное (тут мы берем 8, т.к. делится и на 8 и на 2 целиком). К сожалению, этот момент я не смог расписать в пайнте, но Полученные числа при делениии 8 на 8 и 8 на 2 мы записываем перед цинком и серой сначала в ОВР, а потом и в самой реакции. Потом уже начинаем уравнивать. Проверяем, уравнено ли уравнение по кислороду. Вот и все, вроде как.