Пришла поздняя осень в лесу стало скучно и холодно птицы улетают в теплые стран кружат над болотом журавли они прощаются на всю зиму с милой родиной

Гость: Гость:

Пришла поздняя осень, стало в лесу скучно и холодно. Стали собираться птицы к отлету в теплые страны. Кружат над болотом журавли, прощаются на всю зиму с милой зеленой родиной. Слышится зайчатам, будто это с ними прощаются журавли