Пришла поздняя осень в лесу стало скучно и холодно птицы улетают в теплые стран кружат над болотом журавли они прощаются на всю зиму с милой родиной

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Пришла поздняя осень в лесу стало скучно и холодно птицы улетают в теплые стран кружат над болотом журавли они прощаются на всю зиму с милой родиной
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пришла поздняя осень, стало в лесу скучно и холодно. Стали собираться птицы к отлету в теплые страны. Кружат над болотом журавли, прощаются на всю зиму с милой зеленой родиной. Слышится зайчатам, будто это с ними прощаются журавли
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