Прочитайте Придумайте название стихотворению Запишите заголовок Воробей загрус??ил за окошком, Непривычно притихли дома. по осенним ковровым дорожкам незаметно приходит зима.
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Прочитайте Придумайте название стихотворению Запишите заголовок Воробей загрус??ил за окошком, Непривычно притихли дома. по осенним ковровым дорожкам незаметно приходит зима.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Думаю "Зима" подойдет,рада помочь
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