Выберите название веществ из приведенного перечня одеколон , шампунь , дождевая в??да, дистиллированная вода

Химия
Выберите название веществ из приведенного перечня одеколон , шампунь , дождевая в??да, дистиллированная вода
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дистиллированная вода, наверное, потому, что остальные это смеси. Дождевая вода ещё и тривиальное название.
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