Помогите с 5-ым пунктом,2 класс Окр.Мир. Пожалуйста lt;3

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Помогите с 5-ым пунктом,2 класс Окр.Мир. Пожалуйста lt;3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.2 это дача или деревня, село 5.1 город наверное так
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