При каком значении m вектора a= 3i + mi + 7k и b= 2i + 4j - 2k будут ортогональными?
Математика
При каком значении m вектора a= 3i + mi + 7k и b= 2i + 4j - 2k будут ортогональными?
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Гость:
Применено условие ортогональности векторов
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