1.по рисунку 32 определить, как изменяется солнечная радиация по территории России и почему?

География
1.по рисунку 32 определить, как изменяется солнечная радиация по территории России и почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Суммарная солнечная радиация по территории России увеличивается при движении с севера на юг, потому что угол наклона солнечных лучей увеличивается с севера на юг.
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