5 сложных предложений с деепричастиями)плиз

Гость: Гость:

Я и Катя выходили из дома гулять и Катя вспомнила что забыла телефон. Моя мама готовила на кухне и забыла про братика. Мой кот любит играть и ласкаться рядом со мной. Я гуляла и вспомнила что мне надо прийти к 16:00. Мои родители отправились в отпуск и мы устроили пикник.