5 сложных предложений с деепричастиями)плиз
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5 сложных предложений с деепричастиями)плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я и Катя выходили из дома гулять и Катя вспомнила что забыла телефон. Моя мама готовила на кухне и забыла про братика. Мой кот любит играть и ласкаться рядом со мной. Я гуляла и вспомнила что мне надо прийти к 16:00. Мои родители отправились в отпуск и мы устроили пикник.
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