Составьте схемы генеральных Штатов и парламента.Что общего и что различного было в их устройстве и составе????????????

История
Составьте схемы генеральных Штатов и парламента.Что общего и что различного было в их устройстве и составе????????????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Парламент в Англии был созван в 1265 году(при Генрехе III). Генеральные штаты во Фрации были созваны в 1302 году(при Филипе IV Красивом). И парламент и генеральные штаты ограничивали власть короля. А различного в них было то, что английский Парламент состоял из двух палат, а Генеральные штаты из трех. Также Парламент имел большее влияние на власть в Англии, чем штаты во Франции.
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