Составть план по лагушке-путешествинице плизз умоляю по быстрейй мне срочно надо??о
Литература
Составть план по лагушке-путешествинице плизз умоляю по быстрейй мне срочно надо??о
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 Жизнь лягушки на болоте.2 Встреча с утками (рассказ о юге).3 Полет лягушки.4 Непредвиденная остановка.5 Хвастовство лягушки. Печальный конец путешествия.
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