Сочинение на тему почему Владимир дубровский стал разбойником

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Владимир Дубровский жил в Петербурге, был военным, вёл праздный образ жизни. И вдруг к нему пришло письмо от его старой няни Орины Егоровны Бузырёвой. В письме говорилось о том, что его отец – Андрей Гаврилович – очень болен. Владимир Дубровский почти сразу отправился к отцу в деревню. Отец очень обрадовался приезду сына, но выглядел очень плохо. Еле ходил. А в это самое время к Дубровскому-старшему приехал Троекуров, чтобы с ним помириться. Дубровскому, когда он увидел Троекурова, стало плохо, и он умер. Но перед смертью отца его сын Владимир велел Троекурову убираться вон из их имения. Через несколько дней, сразу после похорон Андрея Гавриловича, в Кистенёвку приехали люди Троекурова, в том числе и Шабашкин, и приказали убираться Владимиру Дубровскому из его бывшего имения. И тогда молодой Дубровский поджёг дом вместе с приказными, чтобы дом не достался никому. Владимир не хотел смерти людей Троекурова. Но после того, как они погибли, ему ничего другого не оставалось, как стать разбойником. Лиза Недилько, 6 класс Б ______________________________________________________________________________________________ Как Дубровский стал разбойником? В начале романа Владимир Дубровский получил письмо из своей деревни Кистенёвка от старой няни. В письме было сказано, что его отец серьёзно заболел, что он поссорился с Кирилой Петровичем Троекуровым. Дубровский поехал к своему отцу. Няня Владимира сказала ему, что отцу очень плохо. Потом приехал Троекуров, хотел помириться с другом своей юности Андреем Гавриловичем и даже собирался подарить Дубровскому-старшему своего лучшего щенка. Но отец Владимира Дубровского не знал, что Троекуров хочет с ним помириться. У Андрея Гавриловича, когда он увидел своего врага, не выдержало сердце, и он умер. Владимир Дубровский прогнал Троекурова со злостью. Дубровский лишился всего. Он стал нищим. Ничего другого, как разбойничать, ему не оставалось. И Дубровский стал разбойником.