Найдите эпитеты,метафоры,олицетворения,сравнения в стихотворение А.С.Пушкина Б??еща средь полей широких, Вон он льется!.. Здравствуй, Дон! От сынов твоих далеких Я привез тебе поклон. Как прославленного брата, Реки знают...
Литература
Найдите эпитеты,метафоры,олицетворения,сравнения в стихотворение А.С.Пушкина Б??еща средь полей широких, Вон он льется!.. Здравствуй, Дон! От сынов твоих далеких Я привез тебе поклон. Как прославленного брата, Реки знают тихий Дон; От Аракса и Евфрата Я привез тебе поклон. Отдохнув от злой погони, Чуя родину свою, Пьют уже донские кони Арпачайскую струю. Приготовь же, Дон заветный, Для наездников лихих Сок кипучий, искрометный Виноградников твоих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эпитет – художественно-образное определение, подчеркивающее наиболее существенный в данном контексте признак предмета или явления; применяется для того, чтобы вызвать у читателя зримый образ человека, вещи, природы и т.д. прославленного брата, Сок кипучий, искрометный, тихий Дон; может быть это неправильно (прости если это не так)
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