Автомобіль їхав з одного міста в інше .половину часу він рухався зі швидкістю 65 км год далі половину шляху що залишилась він їхав зі швидкістю 80 км год а до кінця шляху їхав зі швидкістю 50 км год . визначити середню шляхову ...

Физика

Автомобіль їхав з одного міста в інше .половину часу він рухався зі швидкістю 65 км год далі половину шляху що залишилась він їхав зі швидкістю 80 км год а до кінця шляху їхав зі швидкістю 50 км год . визначити середню шляхову швидкість

Автор: Гость