Автомобіль їхав з одного міста в інше .половину часу він рухався зі швидкістю 65 км год далі половину шляху що залишилась він їхав зі швидкістю 80 км год а до кінця шляху їхав зі швидкістю 50 км год . визначити середню шляхову ...
Физика
Автомобіль їхав з одного міста в інше .половину часу він рухався зі швидкістю 65 км год далі половину шляху що залишилась він їхав зі швидкістю 80 км год а до кінця шляху їхав зі швидкістю 50 км год . визначити середню шляхову швидкість
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65+80+50=195:3=65 я помог?
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