В чём различие строения и функции руки и ноги

Биология
В чём различие строения и функции руки и ноги
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Автор: Гость
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Гость:
Это разные части тела................
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