В треугольнике ABC мера угла A = 90 градусов, а BD - биссектриса угла B. Зная, что CD=5 см, а AD=4 см, найдите длины сторон треугольника!
Геометрия
В треугольнике ABC мера угла A = 90 градусов, а BD - биссектриса угла B. Зная, что CD=5 см, а AD=4 см, найдите длины сторон треугольника!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству биссектрисы треугольника
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Помогите пожалуйста переделать предложения в косвенную речь 1. I watch 2 or 3 hours of television a day. 2. At weekends i watch 4 and even mor...
История
Пж помогите задали доделать таблицу непонимаю вот что мы писали: 2.Виды преступлений 1)государственные п/в царя ....................... 2)дол...