В треугольнике ABC мера угла A = 90 градусов, а BD - биссектриса угла B. Зная, что CD=5 см, а AD=4 см, найдите длины сторон треугольника!

Геометрия

В треугольнике ABC мера угла A = 90 градусов, а BD - биссектриса угла B. Зная, что CD=5 см, а AD=4 см, найдите длины сторон треугольника!

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