5 Метафор из стиха А.Майкова,,Колыбельная песня,,

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5 Метафор из стиха А.Майкова,,Колыбельная песня,,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ветер мчится,звёзды воевали,золотые звёзды. т.е метафора это Оборот речи, состоящий в употреблении слов и выражений в переносном смысле на основе какой-н. аналогии, сходства, сравнения.
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