У лукоморья дуб зеленый найти 5 метафор
Литература
У лукоморья дуб зеленый найти 5 метафор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При помощи метафор (прим. Метафора – слово в переносном значении; «кот учёный», который разговаривает и поёт, «ступа…бредёт сама собой», цитата «У лукоморья дуб зелёный») мы действительно попадаем в сказочный мир.
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