У лукоморья дуб зеленый найти 5 метафор

Гость: Гость:

При помощи метафор (прим. Метафора – слово в переносном значении; «кот учёный», который разговаривает и поёт, «ступа…бредёт сама собой», цитата «У лукоморья дуб зелёный») мы действительно попадаем в сказочный мир.