Помогите пожалуйста! 1. Почему борьба против ересей стала важной задачей Церкви ?? XII-XIV вв.? 2. Объясните, почему в Католической церкви возникали разные монашеские братства и в чём состояли основые различия между ними. ...

История
Помогите пожалуйста! 1. Почему борьба против ересей стала важной задачей Церкви ?? XII-XIV вв.? 2. Объясните, почему в Католической церкви возникали разные монашеские братства и в чём состояли основые различия между ними. 3. Какие из монашеских орденов, на ваш взгляд, особенно помогали папству в борьбе с ересями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Интенсивное развитие наук и просвещения, таким образом ослабление влияния церкви на народ и прибыли от прихожан.Университеты стали центром знаний, а там учили разным  предметам.2.Монашеские братства возникали потому, что разные люди по разному видели свою роль в служении католицизму. 3.Во времена крестовых походов возникло много воинствующих монашеских орденов, потому как монахи считали нужным отвоевать Святой Крест и Святую Землю у мусульман. Существовали так же миролюбивые ордена, к примеру-францисканцы.  Так же были нищенствующие ордена, ордена молчальников и другие .

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