За картою атласу визначте лінії з координатами а)0° довготи б)0° широти
География
За картою атласу визначте лінії з координатами а)0° довготи б)0° широти
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширата северная и южная долгота запатная и восточная
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Змініть подані слова так,щоб у них відбулися чергування голосних або приголосних у корені. Осінь,село,дорога,книга,кожух.
Окружающий мир
Английский язык
Химия
Выберите название вещества приведенного из перечня дистиллированная вода , алюминий , газированая вода , шампунь , духи