В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,17 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что оба автомата неисправны.
Алгебра
В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,17 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что оба автомата неисправны.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо просто умножить данное число на себя же 0,17*0,17=0,0289
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Почему князь Андрей идёт служить в действующую армию ( 1-й том)? а) так он понимает ??фицерский долг б) хочет продвинуться по служебной лестниц...
Другие предметы