В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,17 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что оба автомата неисправны.

Алгебра
В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,17 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что оба автомата неисправны.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Необходимо просто умножить данное число на себя же 0,17*0,17=0,0289
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