В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,17 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что оба автомата неисправны.

Алгебра

В магазине стоят два платёжных автомата. Каждый из них может быть неисправен с вероятностью 0,17 независимо от другого автомата. Найдите вероятность того, что оба автомата неисправны.

Автор: Гость