определите массу 20 -% - го раствора соляной кислоты, необходимой для растворения 11 ?? железа 2 сульфида
Химия
определите массу 20 -% - го раствора соляной кислоты, необходимой для растворения 11 ?? железа 2 сульфида
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: FeS+2HCl=FeCl2+H2S Количество вещества n(FeS)=FeS = 11/88 = 0,125 моль n(HCl) = 2 n (FeS) = 0,25 моль m(HCl) = 0,25 x 36,5=9,125 г m(HCl 20% р-ра) = 9,125/0,2 = 45,625 г.
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