Доопомажіть будьласка! Скажіть антонім до слова Надворі.
Українська мова
Доопомажіть будьласка! Скажіть антонім до слова Надворі.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Антоним- "Вдома" ..............................
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