Дано: Vо=30 м/c t=60 сек a=0.3 м/с в квадрате найдите v??
Физика
Дано: Vо=30 м/c t=60 сек a=0.3 м/с в квадрате найдите v??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=V0+at=30+60*0.3=48 м/c
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пусть M — точка пересечения диагоналей AC и BD параллелограмма ABCD, O — произвольная ??очка. Докажите, что вектор OM =1/4(OA + OB + OC+OD), понятн...
Русский язык
Русский язык
В древнерусском языке было слово тьло, и следы этого сохранились в современном ру??ском языке. Определитель значение этого слова а) вершина б) ...
История
Дайте оценку роли патриарха константинопольского в деле распространения православия на другие народы
Українська мова