Расставьте знаки препинания. Укажите предложение с одной запятой. 1) Ни осень ни зима не смыли не вывели дождем и морозом веснушки с его лица. 2)Накануне прошел снегопад и все деревья стояли в сверкающих парчовых одеждах. 3)...

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Расставьте знаки препинания. Укажите предложение с одной запятой. 1) Ни осень ни зима не смыли не вывели дождем и морозом веснушки с его лица. 2)Накануне прошел снегопад и все деревья стояли в сверкающих парчовых одеждах. 3)Белокаменные сборы Владимира и Суздаля поражают изяществом форм и пропорций богатством и тонкостью каменной резьбы. 4) В непролазных зарослях по берегам речек и озер в щедрую светом и солнцем пору начала лета от зари до зари щёлкают соловьи. 5)Зелень в лесах и травах налилась и загустела до темноты.

Автор: Гость