Помогите решить номер 482
Математика
Помогите решить номер 482
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)вынесем за скобки 21 и сократим, потом в конце сократим на 4: 2) сокращаем на 3x 3)Cокращаем на 21
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