Как найти катет противолежащего угла если известна площадь 2 корня из 3 и угол 30 гр??дусов
Геометрия
Как найти катет противолежащего угла если известна площадь 2 корня из 3 и угол 30 гр??дусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Катет лежащий против угла в 30 градусов равен половине гипотенузы в прямоугольном треугольнике!
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